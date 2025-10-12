Schockierender Vorfall in Palermo: Ein junger Mann wird für seine Zivilcourage erschossen. Der Täter ist flüchtig, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Paolo (†21) will Prügelattacke verhindern – und wird per Kopfschuss getötet

Paolo (†21) will Prügelattacke verhindern – und wird per Kopfschuss getötet

1/4 Paolo T. wurde vom Täter geradezu hingerichtet. Foto: Social Media

Darum gehts Mutmasslicher Mord erschüttert Palermo: Mann erschossen

Paolo T. wollte Schlägerei schlichten und wurde dabei getötet

Tat ereignete sich um 3.30 Uhr, Täter flüchteten auf Rollern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Das Quartier Champagneria liegt im Herzen Palermos und ist das Zentrum des Nachtlebens der sizilianischen Stadt. Am frühen Sonntagmorgen erschütterte jedoch ein mutmasslicher Mord das Viertel, wie «La Repubblica» berichtet.

Ein junger Mann wurde auf der Piazza dell'Olivella vor einer Bar durch einen Schuss in die Stirn getötet. Das Verbrechen soll sich um 3.30 Uhr morgens ereignet haben, schreibt die italienische Zeitung.

Täter prügelten auf jungen Mann ein

Die Tat soll sich ersten Erkenntnissen zufolge im Rahmen einer Schlägerei ereignet haben. Das Opfer, Paolo T.* (†21), wollte den Streit offenbar schlichten. Er versuchte, eine Gruppe von Gästen zu beruhigen, die auf einen jungen Mann losgegangen waren.

Der Verstorbene wollte allem Anschein nach verhindern, dass die Täter den jungen Mann, der am Boden gelegen haben soll, weiter attackieren. Dies schien ihm auch gelungen zu sein.

Für Paolo T. kam jede Hilfe zu spät

Doch plötzlich zog einer aus der Gruppe eine Waffe und schoss aus nächster Nähe auf ihn. Die Kugel landete direkt in Paolos Stirn. Die Gruppe flüchtete anschliessend auf Rollern.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch Paolos Tod feststellen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Das Gebiet rund um die Bar wurde abgesperrt.

* Name bekannt