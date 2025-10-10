Eine Schweizer Kletterin wurde am Monte Brento in Italien nach einem Absturz gerettet. Sie wurde von einem Stein am Kopf getroffen, verlor den Halt und stürzte etwa zehn Meter tief. Die Bergrettung brachte sie ins Spital.

Der Vorfall ereignete sich am Monte Brento. Foto: Wikipedia

Darum gehts Schweizer Kletterin am Monte Brento gerettet nach Absturz und Kopfverletzung

Stein traf ihren Kopf, riss Helm ab, sie stürzte zehn Meter

Helikopter barg die verletzte, aber bewusste Frau und brachte sie ins Krankenhaus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Schweizer Kletterin ist am Monte Brento in der italienischen Provinz Trient gerettet worden, nachdem sie abgestürzt war. Sie wurde am Freitagvormittag von einem Stein am Kopf getroffen, der ihr den Schutzhelm abriss.

Danach verlor sie den Halt und stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete. Die Frau kletterte als Vorsteigerin an der Ostwand des Brento.

Der Seilpartner, der Zeuge des Unfalls geworden war, alarmierte die Rettungskräfte, woraufhin ein Helikopter der Bergrettung zur Unfallstelle flog und die verletzte Frau, die noch an den Seilen hing, aber bei Bewusstsein war, barg. Die Schweizerin wurde anschliessend ins Spital Santa Chiara in Trient gebracht, hiess es weiter.