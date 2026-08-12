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Nach Gerüchten: Iran zeigt seltenes Video von Chamenei
Gerüchte um Gesundheitszustand
Iran zeigt seltenes Video von Chamenei
Ein seltenes Video zeigt Ayatollah Mojtaba Chamenei am Samstag im iranischen Fernsehen – eine Reaktion des Regimes auf die jüngsten Spekulationen um seine Gesundheit.
Publiziert: 19:12 Uhr
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