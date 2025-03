1/8 US-Präsident Donald Trump zeigte am Samstag eine eher ungewohnte Seite – die eines «Grossvaters», wie seine Fans im Netz schrieben. Foto: imago/UPI Photo

Darum gehts Herziges Video: Donald Trump wurde zum Babysitter für Elon Musks Sohn X

X begleitete Trump zum Helikopter und sprang freudig herum

Grimes äusserte Bedenken über die öffentliche Präsenz ihres Sohnes

Marian Nadler Redaktor News

So hat die Welt Donald Trump (78) wohl noch nie gesehen: Am Samstag wurde der US-Präsident plötzlich zum Babysitter für Elon Musks (53) Sohn. Als sich der Republikaner auf dem Südrasen des Weissen Hauses auf den Weg zum präsidialen Helikopter «Marine One» begab, wurde er von X Æ A-Xii (Spitzname X, 4) begleitet.

Ein Video, das von Washington-Korrespondent Daniel Baldwin auf X gepostet wurde, zeigt, wie X auf drollige Art und Weise versucht, mit dem Republikaner Schritt zu halten. Zwischendurch springt er dabei freudig in die Luft, streckt die Arme nach oben, in der rechten Hand zwei Spielzeugautos. An der Treppe zum Helikopter angekommen, hilft Trump seinem kleinen Begleiter – in dem er ihn hochhebt.

Grimes will nicht, dass ihr Sohn in der Öffentlichkeit steht

«Little X» tauchte in den vergangenen Wochen immer wieder rund um das Weisse Haus auf. Vor etwa einem Monat sorgte er für Schlagzeilen, als er während einer Presserunde seines Vaters mit Trump Grimassen schnitt und in der Nase bohrte.

Trumps Anhänger sind hellauf begeistert von den herzigen Bildern, nennen den Präsidenten im Netz «Grossvater Trump». Ein Nutzer auf Musks Plattform nutzte den Auftritt für einen Seitenhieb auf Ex-US-Präsident Joe Biden (82). «Wir sind von einem Präsidenten, der einen Babysitter brauchte, zu einem Präsidenten gekommen, der ein Babysitter ist», schrieb er.

Wenig Freude dürften die Bilder derweil bei der Mutter von Musk Junior ausgelöst haben. Sie schrieb nur wenige Stunden, bevor das Video viral ging, auf der Plattform X: «Ich habe versucht, die Öffentlichkeit und den Vater meiner Kinder anzuflehen, sie offline zu halten, und ich habe versucht, rechtliche Schritte einzuleiten.» Sie denke jeden Tag darüber nach, wie sie dieses Problem lösen könne. Unterdessen verbreitete auch der Account des Weissen Hauses die Bilder des kleinen Musk-Sprösslings.