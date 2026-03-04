DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Video von US-Militär zeigt Einsatz in Ecuador
Gegen Terrororganisation
Video zeigt Einsatz von US-Militär in Ecuador
Das US-Militär veröffentlicht in den Sozialen Medien ein Video eines Einsatzes in Ecuador. Dabei handelt es sich um einen Einsatz gegen eine Terrororganisation.
Publiziert: 18:25 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
News Ausland
0:40
Video zeigt Unglücksort
Militärmaschine mit Geld an Bord in El Alto abgestürzt
0:53
Wie aus dem Nichts
Riesen-Krater verschluckt Autos in US-Stadt
1:18
In der Villa herrscht Chaos
Hier erlebte Drogenboss «El Mencho» seine letzten Stunden
1:07
Ilhan Omar attackiert Trump
«Sie sind ein Lügner»
0:35
Wegen Plakat
Al Green wird aus dem Saal geschmissen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen