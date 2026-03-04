DE
Gegen Terrororganisation
Video zeigt Einsatz von US-Militär in Ecuador

Das US-Militär veröffentlicht in den Sozialen Medien ein Video eines Einsatzes in Ecuador. Dabei handelt es sich um einen Einsatz gegen eine Terrororganisation.
Publiziert: 18:25 Uhr
