DE
FR
Abonnieren

Gebäudeeinsturz in Messina
Hier wird nach Vermissten gesucht

In Messina ist ein zweistöckiges Gebäude eingestürzt. Fünf Menschen wurden schwer verletzt, mindestens sechs werden noch vermisst. Ein Krisenstab wurde eingerichtet.
Publiziert: 19:03 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen