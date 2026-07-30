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Gebäudeeinsturz in Messina: Suche nach Vermissten läuft
Gebäudeeinsturz in Messina
Hier wird nach Vermissten gesucht
In Messina ist ein zweistöckiges Gebäude eingestürzt. Fünf Menschen wurden schwer verletzt, mindestens sechs werden noch vermisst. Ein Krisenstab wurde eingerichtet.
Publiziert: 19:03 Uhr
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