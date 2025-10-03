US-Präsident Donald Trump verlängerte die Frist für eine Antwort auf seinen Friedensplan. Nun heisst es, dass die Hamas eine Entscheidung getroffen hätten.

Der Krieg in Gaza soll enden. Dies bedingt, gemäss dem Friedensplan von Trump, den Israel bereits für gut befunden hat, dass die Hamas sofort alle Geiseln freilassen müssen. Insgesamt umfasst Trumps Friedensplan 20 Punkte.

Eine Rückmeldung der Terrorgruppe blieb aus – bis jetzt. Wie mehrere Medien unter Berufung auf «Al Jazeera» schreiben, sollen sie den Vermittlern eine Antwort vorgelegt haben. Die Information stamme von einer «informierten Quelle», heisst es weiter.

«Wir bekräftigen unsere Bereitschaft, unverzüglich über Vermittler in Verhandlungen einzutreten, um die Einzelheiten des Plans von Präsident Trump zu besprechen», soll es darin heissen. Wie die Antwort der Hamas im Detail ausgefallen ist und was das nun bedeutet, wurde zuerst nicht kommuniziert.

Zustimmung zur Freilassung der Geiseln

Auf Telegram veröffentlichte die Hamas nun ihre Antwort: «In diesem Zusammenhang und um einen Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen zu erreichen, erklärt die Bewegung ihre Zustimmung zur Freilassung aller lebenden und toten israelischen Gefangenen.»

Dies solle gemäss der in Trumps «Vorschlag» enthaltener Austauschformel geschehen – insofern die «notwendigen Bedingungen für den Austausch vor Ort gegeben sind». Die Hamas zeigen sich bereit, die Verhandlungen um die Einzelheiten dieses Prozesses zu erörtern, unverzüglich aufzunehmen.

Regierung in Gaza

Zu der künftigen Verwaltung des Gazastreifens meinte die Hamas, dass sie bereit seien, diese an eine palästinensische Gruppe unabhängiger Technokraten zu übergeben. Dies solle auf einem «palästinensischen nationalen Konsens» und durch die Unterstützung durch arabische und islamische Staaten basieren.

Da Israel aber bereits bekräftigte, dass es keinen Verhandlungsspielraum mehr gäbe, ist das Schicksal der Geiseln und die Zukunft im Gazastreifen weiter ungewiss.