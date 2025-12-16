DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Reh stürmt Weihnachtsgeschäft und bleibt stecken
Futtersuche ging schief
Reh stürmt Weihnachtsgeschäft und bleibt stecken
In Nashville sorgt ein ungewöhnlicher Notfall für Aufsehen: Ein Reh verirrt sich in ein Weihnachtsgeschäft und bleibt in einem Stuhl stecken.
Publiziert: vor 50 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Tierische Videos
1:16
Video aus dem Yellowstone
Elch schwimmt auf hungrige Wölfe zu
1:22
Vor den Augen von Kindern
Bär attackiert Pfleger nach Vorstellung
0:53
Jööh-Alarm
Baby-Gans hat ein Herz für Fische
0:49
Achtung, liebe Hündeler
Wie gefährlich ist Schneefressen für Hunde?
0:50
Mitten auf Autobahn
Riesige Anakonda blockiert den Weg
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen