Frances (58) und Patrick Connolly (60) haben im Januar 2019 den Euromillions-Jackpot geknackt. Seit dem Gewinn des Preisgeldes in Höhe von umgerechnet 128.73 Millionen Franken lässt es sich das Paar gut gehen. Auch wenn sich ihr Lebensstil mittlerweile grundlegend geändert hat, versucht das Paar bodenständig zu bleiben. «Es verändert dein Leben, nicht deine Persönlichkeit», sagt Frances Connolly heute im Gespräch mit der britischen Zeitung «The Sun» über Geld – und verrät, welche banale Sache die beiden kurz nach der freudigen Nachricht gekauft haben.

Schnell war ihnen klar gewesen, dass sie ihren neuen Reichtum nicht vor Freunden und Familie geheim halten wollten, erinnert sich Frances. Sie riefen ihre drei Töchter an. «Kennt ihr das Paar, das gestern Abend im Lotto gewonnen hat? Das waren wir.» Anschliessend informierte sie ihren Vater, während er seine Familie kontaktierte. Zum Schluss erzählte Frances auch noch ihren Geschwistern vom Lotto-Gewinn.

«Als ich meine letzte Schwester angerufen hatte, hatte mein Vater bereits meine Tante angerufen. Sie erzählte es ihrem Mann, der es auf Facebook stellte», berichtet Frances. Die Nachricht zog immer grössere Kreise.

Dreierpack für 12 Pfund

Den Connollys wurde bewusst: Sie mussten für eine Weile untertauchen. «Wir verliessen unser Haus ohne irgendetwas, um sicher zu sein, falls jemand davon erfuhr und zu uns nach Hause kam. Und das taten sie – innerhalb weniger Minuten», so Frances. Die frischgebackenen Millionäre kamen zunächst in einem Hotel unter, wo Frances auffiel, dass sie keine frische Unterwäsche dabei hatte. Das Erste, was das Paar vom Euromillions-Geld kaufte, waren also «Höschen», wie die Lotto-Millionärin der britischen Boulevard-Zeitung erzählt.

Sie rief ihre Tochter Fiona an und schickte sie in ein Bekleidungsgeschäft von Marks & Spencer. «Sie bekam ein Dreierpack für 12 Pfund.» 12 britische Pfund entsprechen nach aktuellem Währungskurs umgerechnet 13.44 Franken.

Wohltätigkeitsorganisation gegründet

In den darauffolgenden Jahren sollte es nicht bei so kleinen Ausgaben bleiben. «Der erste Luxusartikel, den ich kaufte, war für meinen Vater – eine goldene Taschenuhr», sagt sie. 60 Millionen Pfund (67 Millionen Franken) haben sie an Familie und Freunde verschenkt. Ausserdem gönnten sich die Nordiren ein Herrenhaus mit sieben Hektar Land in der englischen Grafschaft Durham. Dazu drei Autos: einen Jaguar, einen Aston Martin und einen Alfa Romeo.

Ganz ohne Grosszügigkeit kommen die ehemalige Lehrerin und der Geschäftsmann aber nicht aus. Das Paar hat eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet und in den vergangenen fünf Jahren bereits Zehntausenden Menschen geholfen.