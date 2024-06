205-Millionen-Jackpot geknackt

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Nach dem geknackten Jackpot sind am kommenden Freitag erst einmal «bloss» 16 Millionen Franken zu gewinnen.

Ein Glückspilz hat bei der Ziehung vom Dienstag die richtige Zahlenkombination 14, 16, 37, 45 und 49 sowie die Sterne 5 und 7 angekreuzt und bei Euromillions umgerechnet 205,4 Millionen Franken eingeheimst. Die Identität der Gewinnerin oder des Gewinners sowie die Nationalität sind nicht bekannt.

Bei der nächsten Ziehung am Freitag geht es um etwas bescheidenere 16 Millionen Franken, wie die Loterie Romande mitteilt. Euromillions wird in zwölf europäischen Ländern angeboten, darunter auch in der Schweiz und in Liechtenstein.