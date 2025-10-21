DE
FR
Abonnieren

Für Trumps protzigen Ballsaal
Abrissarbeiten am Weissen Haus haben begonnen

Es geht los mit dem Bau von Donald Trumps riesigem Ballsaal. Zunächst werden aber Gebäudeteile abgerissen, in denen bisher die Büros der First Lady untergebracht sind.
Publiziert: vor 30 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Am Ostflügel des Weissen Hauses haben Abrissarbeiten begonnen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Abrissarbeiten für Trumps Ballsaal am Ostflügel haben begonnen
  • Der US-Präsident modernisiert das Weisse Haus
  • Der Ballsaal bietet Platz für 900 Gäste, die Kosten werden auf 250 Millionen Dollar geschätzt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Keystone-SDA und Gabriel Knupfer

Donald Trump (79) will sich ein bleibendes Denkmal setzen. Dafür lässt der US-Präsident einen prunkvollen Ballsaal auf dem Gelände des Weissen Hauses errichten. Nun haben am Ostflügel des Präsidentensitzes Abrissarbeiten begonnen.

In einem Post auf seiner Plattform Truth Social bestätigte Trump den Baubeginn. Der Saal werde zwar vollständig separat vom Weissen Haus gebaut. Doch der Ostflügel werde im Zuge dessen «modernisiert und schöner denn je». Der Abriss betrifft Gebäudeteile, in denen traditionell die Büros der First Lady untergebracht sind.

Spender und Trump wollen bezahlen

Der gut 8000 Quadratmeter grosse Ballsaal soll für Empfänge und Staatsbankette genutzt werden. Er wird Trump zufolge Platz für rund 900 Gäste bieten. Die Kosten wurden zuletzt auf rund 250 Millionen Dollar geschätzt (umgerechnet 200 Millionen Franken).

Trump baut das Weisse Haus um
US-Präsident plant Monument für Washington
Monument für Washington
US-Präsident will «Arc de Trump» bauen
Trump verwandelt das Weisse Haus in ein zweites Mar-a-Lago
1:11
200-Millionen-Prunk-Palast
Trump verwandelt das Weisse Haus
Trump baut das Weisse Haus nach seinem Geschmack um
Ballsaal, Engel, Rosengarten
Trump baut das Weisse Haus nach seinem Geschmack um
Trumps Mega-Ballsaal im Weissen Haus wird noch grösser
«Das Beste, was es gibt»
Trumps Mega-Ballsaal im Weissen Haus wird noch grösser

Laut dem Weissen Haus übernehmen private Spender und Trump selbst die Rechnung. «Grosszügige Patrioten, grossartige amerikanische Unternehmen und ich selbst», so der Präsident. Wer die Spender sind, ist bislang nicht bekannt.

Umgestaltung des Weissen Hauses

Trumps (79) Hang zum Prunk ist schon aus seiner Zeit als Unternehmer bekannt. Nun bemüht sich der Präsident, die Gebäude und das Gelände des Weissen Hauses umzugestalten. Dazu gehören das Anbringen grosser Fahnenmasten, die Pflasterung des Rosengartens und die goldene Dekoration des Oval Office.


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen