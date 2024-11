Warum Bananen im schwedischen Parlament verboten sind

Frucht-Furcht in Stockholm

1/6 Vor dieser Frucht fürchten sich gleich zwei schwedische Politikerinnen. Foto: imago images/Manfred Segerer

Auf einen Blick Schwedische Ministerin hat Bananenphobie, Beamte entfernen Bananen vor Besuchen

Gleichstellungsministerin Paulina Brandberg beschreibt Phobie als «eine Art Allergie»

Zwei schwedische Politikerinnen leiden unter der seltenen Bananenphobie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Janine Enderli Redaktorin News

Die panische Angst einer schwedischen Ministerin sorgt im schwedischen Parlament gerade für Wirbel. Weil Bananen bei Paulina Brandberg (41), Gleichstellungsministerin Schwedens, regelrecht Angstzustände auslösen, darf kein Exemplar ins Regierungsgebäude gelangen. In geleakten E-Mails soll Brandberg ihre Mitarbeiter gebeten haben, der exotischen Frucht jeglichen Zugang zu den Räumlichkeiten zu verwehren.

Besonders vor VIP-Veranstaltungen und grösseren Empfängen kämen die Massnahmen zum Einsatz, berichtet die schwedische Nachrichtenseite «Expressen».

Bereits 2020 soll sich Brandberg erstmals zu ihrer Phobie geäussert haben. Sie habe die «weltweit seltsamste Phobie vor Bananen», hiess es damals in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst X. Mittlerweile wurden die Beiträge jedoch gelöscht.

Geruch oder Anblick kann Erbrechen auslösen

Gegenüber «Expressen» bestätigt Brandberg nun die Gerüchte. Sie leide tatsächlich an einer Phobie. Bananen würden bei ihr demnach eine Art «allergische Reaktion» auslösen. Sie sei wegen der Krankheit bereits in Therapie. Kurios: Eine zweite schwedische Politikerin soll ebenfalls unter einer Bananenphobie leiden. Teresa Carvalho, sozialdemokratische Abgeordnete, teilt dasselbe Schicksal wie Brandberg. «Wir mögen viele harte Debatten geführt haben, aber in dieser Frage stehen wir vereint gegen einen gemeinsamen Feind», zitiert das Portal Carvalho.

Bananenphobie kann bereits durch den Geruch oder den blossen Anblick der Frucht ausgelöst werden. Die Folgen können starker Ekel, Übelkeit oder Angstzustände sein. Wie bei vielen seltenen Phobien sind auch bei der Bananenphobie die Ursachen schwer zu bestimmen. Experten zufolge hat sie ihren Ursprung oft in der Kindheit.

Die Furcht vor Bananen ist nicht die einzige Phobie, die auf den ersten Blick komisch wirkt. Folgend drei Beispiele, die zeigen, wie skurril Ängste sein können:

1 Angst vor dem Tanzen

Wenn du Chorophobie hast, fürchtest du dich ziemlich stark vor dem Tanzen. Leider ist die Prognose für alle, die unter der Angst leiden, ziemlich düster. Trotz Versuchen verschiedener Gruppierungen, das Tanzen zu verbieten, dürfte das Vorhaben kaum eine Chance haben. Menschen, die unter Chorophobie leiden, kann nur geraten werden, sich vor Festen und Tanz-Etablissements zu hüten.

2 Furcht vor schönen Frauen

Während Gynophobie die generelle Angst vor Frauen beschreibt, ist die Venustraphobie eine spezifische Form davon. Sie stellt die Angst vor besonders attraktiven Frauen dar.

3 Urin-Phobie

Diese Phobie muss unglaublich hart sein: Denn Menschen, die unter Urophobie leiden, sind täglich mit ihrer Angst konfrontiert. Urophobie beschreibt die Angst vor Urin oder dem Urinieren.