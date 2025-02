1/4 Der Vatikan lädt Gläubige zum Rosenkranzgebet für den schwer kranken Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom ein. Foto: IMAGO/Catholicpressphoto

Auf einen Blick Vatikan lädt zum Rosenkranzgebet für kranken Papst Franziskus (88) ein

Gläubige versammeln sich auf dem Petersplatz als Zeichen der Verbundenheit

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (70) leitet erstes Gebet um 21 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Vatikan lädt Gläubige zum Rosenkranzgebet für den schwer kranken Papst Franziskus (88) auf dem Petersplatz in Rom ein. Vom heutigen Montag an soll in den kommenden Tagen jeden Abend «als Ausdruck der Verbundenheit der Kirche mit dem Papst und allen Kranken» für die Gesundheit des Oberhauptes der katholischen Kirche gebetet werden, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Am Montagabend um 21 Uhr wird demnach Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (70) das erste Rosenkranzgebet auf dem Platz leiten.