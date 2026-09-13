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Francesca (17) aus Italien
Video von Crans-Montana-Opfer geht viral

Francesca (17) aus Italien hat das Inferno von Crans-Montana mit schweren Verbrennungen überlebt. Auf Tiktok zeigt sie ihren Weg von der Intensivstation zur Party.
Publiziert: 13:54 Uhr
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