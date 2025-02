Am Münchner Flughafen hat ein zweitägiger Warnstreik begonnen. 80 Prozent der geplanten Flüge wurden gestrichen, was über 1300 Maschinen betrifft. Auch Flüge aus und in die Schweiz sind betroffen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts in Deutschland hat am Münchner Flughafen ein zweitägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi begonnen. Die Fluggesellschaften haben 80 Prozent der für Donnerstag und Freitag geplanten Flüge gestrichen. Darüber informierte die Flughafengesellschaft FMG die Passagiere auf ihrer Webseite. Auch ein Flughafensprecher bestätigte am Donnerstagmorgen, dass die Flüge weiterhin gestrichen sind.

In München hatte es erste Annullierungen schon vor dem Beginn des Warnstreiks am Mittwochabend gegeben. Für Donnerstag und Freitag waren am zweitgrössten deutschen Flughafen jeweils rund 830 Starts und Landungen geplant. In absoluten Zahlen entspricht eine Streichung von 80 Prozent der Flüge, dass an beiden Tagen voraussichtlich über 1300 Maschinen nicht wie vorgesehen starten oder landen werden. Diese Zahl könnte sich jedoch noch erhöhen: «Weitere Annullierungen sind nicht ausgeschlossen», schrieb der Flughafen.

Auch in Hamburg haben Mitarbeitende im öffentlichen Dienst die Arbeit niedergelegt. Auch am Flughafen Hamburg waren die Auswirkungen zu spüren – wenn auch nicht so ausgeprägt wie in München. Folgende Flüge in und aus der Schweiz sind betroffen.

Abflüge:

27.02. München – Zürich SWISS LX 1101 Abflug: 09.10 Uhr

27.02. München – Zürich SWISS LX 1111 Abflug: 20.50 Uhr

28.02. Zürich – München SWISS LX 1100 Abflug: 07.10 Uhr

28.02. München – Zürich SWISS LX 1101 Abflug: 09.10 Uhr

28.02. Zürich – München SWISS LX 1110 Abflug: 19.05 Uhr

28.02. München – Zürich SWISS LX 1111 Abflug: 20.50 Uhr

Annulliert:

27.02. Zürich – München Lufthansa LH 2367 Abflug: 09.25 Uhr

27.02. Zürich – München Lufthansa LH 2369 Abflug: 13.35 Uhr

27.02. Zürich – München Lufthansa LH 2371 Abflug: 17.10 Uhr

27.02. Zürich – München Lufthansa LH 2373 Abflug: 20.15 Uhr

27.02. Genf – München Air Dolomiti EN 8075 Abflug: 06.20 Uhr

27.02. Genf – München Air Dolomiti EN 8069 Abflug: 09.25 Uhr

27.02. Genf – München Air Dolomiti EN 8071 Abflug: 13.10 Uhr

27.02. Genf – München Air Dolomiti EN 8077 Abflug: 19.55 Uhr

27.02. Basel – München Lufthansa LH 2395 Abflug: 09.35 Uhr

27.02. Basel – München Lufthansa LH 2399 Abflug: 16.55 Uhr

27.02. Basel – Hamburg EasyJet DS 1183 Abflug: 19.30 Uhr

27.02. Basel – München Lufthansa LH 2401 Abflug: 20.05 Uhr

28.02. Basel – München Lufthansa LH 2395 Abflug: 09.35 Uhr

28.02. Basel – München Lufthansa LH 2397 Abflug: 13.05 Uhr

28.02. Basel – Hamburg EasyJet DS 1181 Abflug: 14.55 Uhr

28.02. Basel – Hamburg EasyJet DS 1183 Abflug: 19.30 Uhr

28.02. Basel – München Lufthansa LH 2401 Abflug: 20.00 Uhr

Der Warnstreik soll am Freitag um 24 Uhr enden. Die Lufthansa will die betroffenen Passagiere kontaktieren und bietet kostenlose Umbuchung oder Stornierung an. Reisende werden dringend gebeten, sich vor der Anreise zum Flughafen über den aktuellen Status ihres Fluges bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu informieren. Die Situation am Flughafen München bleibt angespannt, und es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehrsbetrieb zu rechnen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass weitere Flüge annulliert werden könnten.

