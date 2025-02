Kita, Nahverkehr, Müllabfuhr Warnstreiks «überall» in Deutschland angekündigt

Ob Kita, Müllabfuhr oder Nahverkehr: In den nächsten Tagen wird in Deutschland im grossen Stil gestreikt. Das kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an.

Publiziert: 19:26 Uhr