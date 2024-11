1/6 Flug SK 957 der Scandinavian Airlines musste am Donnerstag nach heftigen Turbulenzen über Grönland umkehren. Foto: Screenshot Flightradar24.com

Auf einen Blick Flug SK 957 geriet in heftige Turbulenzen über Grönland und musste umkehren

Passagiere wurden aus Sitzen geschleudert, Video zeigt panische Szenen an Bord

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend ist Flug SK 957 der Scandinavian Airlines in heftige Turbulenzen geraten. Die Maschine befand sich gerade über Grönland, als sie extrem durchgeschüttelt wurde. Ein Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde, zeigt, wie Passagiere aus ihren Sitzen geschleudert werden und Gegenstände durch die Kabine fliegen. Im Hintergrund hört man panische Schreie. «Ich dachte, wir würden sterben», lautet der Titel des Videos.

Der Flug, der die Passagiere von Stockholm aus eigentlich nach Miami bringen sollte, musste letztlich umkehren. Das Flugzeug mit 254 Passagieren an Bord landete am Flughafen Kastrup in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Airline erklärt Landung in Kopenhagen

Zum Glück wurden weder Passagiere noch Crew ernsthaft verletzt, wie «Aftonbladet» berichtete. «Ich selbst hatte noch nie solche Angst. Die Tatsache, dass wir umkehren mussten, fühlt sich jetzt völlig in Ordnung an. Am Anfang waren wir etwas genervt, aber als uns klar wurde, dass wir am Leben waren, waren wir vor allem froh», zitierte die schwedische Zeitung einen Betroffenen.

Die Airline erklärte die frühzeitige Landung so: Die üblichen Sicherheitsverfahren würden nach solchen Turbulenzen eine gründliche Inspektion des Flugzeugs erfordern. «Die Maschine nach Miami zu bringen hätte bedeutet, dass das Flugzeug für einen längeren Zeitraum am Boden hätte bleiben müssen, was wiederum zahlreichen Annullierungen zur Folge gehabt hätte», hiess es in einem Statement.

Klimawandel begünstigt Turbulenzen

Die Fluggesellschaft gab an, dass die Passagiere in Dänemark von einem Care-Team betreut worden seien. Im Anschluss wurden alle Personen in Hotels in Kopenhagen untergebracht.

Schwere Turbulenzen könnten in Zukunft häufiger auftreten. Dabei spielt der Klimawandel eine Rolle.

Gefährliche Scherwinde

Eine britische Studie der University of Reading zeigt, dass die Zahl der Turbulenzen in den vergangenen vier Jahrzehnten an manchen Orten auf der Welt bereits massiv angestiegen ist, etwa über dem Nordatlantik und den USA. Also genau dort, wo die verkehrsreichsten Flugrouten der Welt verlaufen.