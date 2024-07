Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann aus der Handgepäckablage gerettet wird.

Sandra Meier Journalistin News

325 Passagiere der Fluggesellschaft Air Europa erlebten am Montag einen regelrechten Horrorflug. An Bord einer Boeing 787-9 Dreamliner von Madrid nach Montevideo (Uruguay) kam es zu heftigen Turbulenzen. Bilder auf X zeigen eine teilweise kaputte Deckenverkleidung, einen beschädigten Sitz und verletzte Personen, die auf dem Gang liegen.

Ein Mann musste sogar aus der Handgepäckablage gerettet werden, wie ein Video zeigt! Offenbar wurde er durch die Wucht der Turbulenzen dorthin geschleudert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Pilot musste in Natal in Brasilien notlanden, wie die spanische Fluggesellschaft Air Europa auf X schrieb. Mindestens 30 Passagiere verschiedener Nationalitäten seien medizinisch versorgt worden, berichtete das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf den städtischen Rettungsdienst.

Die Betroffenen schlugen während der Turbulenzen etwa mit dem Kopf auf und erlitten Halswirbelbrüche und Gesichtsverletzungen oder sie klagten über Brustschmerzen. Mehr als zehn Personen wurden ins Spital gebracht.

Flüge mit Turbulenzen könnten sich verdreifachen

Von Madrid aus soll nun ein anderes Flugzeug starten, um die in Natal gelandeten Passagiere an ihr eigentliches Ziel zu bringen. Der Flughafen im Nordosten Brasiliens wird übrigens von der Zürich Flughafen AG betrieben. Die Zurich Airport Gruppe ist weltweit an neun Flughäfen beteiligt, darunter auch jenem in Natal.

Die Notlandung weckt Erinnerungen an die heftigen Turbulenzen im Mai, die einem Briten auf dem Flug von London nach Singapur das Leben kosteten. Mehr als hundert Menschen wurden zudem verletzt. Laut Experten dürften uns solche Szenarien künftig öfter drohen. Flüge mit Turbulenzen könnten sich mit dem Klimawandel verdreifachen.