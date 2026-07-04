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Schaan: Wohnmobil-Explosion löst Feuerdrama aus
Flammeninferno gefilmt
Wohnmobil in Schaan brennt komplett aus
In Schaan (LI) explodierte am Samstag um 14.25 Uhr ein Wohnmobil vor einem Mehrfamilienhaus. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.
Publiziert: vor 45 Minuten
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