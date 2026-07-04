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Flammeninferno gefilmt
Wohnmobil in Schaan brennt komplett aus

In Schaan (LI) explodierte am Samstag um 14.25 Uhr ein Wohnmobil vor einem Mehrfamilienhaus. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.
Publiziert: vor 45 Minuten
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