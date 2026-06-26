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Feuerwehr im Einsatz
Videos zeigen den Einschlagsort des Flugzeuges

Dramatische Bilder aus der chinesischen Millionenmetropole Peking. Dort ist ein Kleinflugzeug in das höchste Gebäude der Stadt gekracht.
Publiziert: vor 9 Minuten
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