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Peking: Flugzeug kracht in höchstes Gebäude der Metropole
Feuerwehr im Einsatz
Videos zeigen den Einschlagsort des Flugzeuges
Dramatische Bilder aus der chinesischen Millionenmetropole Peking. Dort ist ein Kleinflugzeug in das höchste Gebäude der Stadt gekracht.
Publiziert: vor 9 Minuten
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