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Feuerwehr entwarnt: Kein Öl im Bodensee nach Schiffunfall
Feuerwehr gibt Entwarnung
Kein Öl im Bodensee nach Schiffunfall in Hafenmauer
Schiffsunfall in Konstanz. Das Passagierschiff «Constanze» rammte am Freitagmorgen eine Hafenmauer. Mindestens zwölf Personen wurden verletzt.
Publiziert: 16:16 Uhr
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