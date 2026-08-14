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Feuerwehr gibt Entwarnung
Kein Öl im Bodensee nach Schiffunfall in Hafenmauer

Schiffsunfall in Konstanz. Das Passagierschiff «Constanze» rammte am Freitagmorgen eine Hafenmauer. Mindestens zwölf Personen wurden verletzt.
Publiziert: 16:16 Uhr
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