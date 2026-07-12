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Feuer in Bangkok: Hier schiessen die Flammen aus der Bar
Feuer in Bangkok
Hier schiessen die Flammen aus der Bar
Bei einem Brand in einer Bar in Bangkok sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 14 Minuten
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