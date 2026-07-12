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Feuer in Bangkok
Hier schiessen die Flammen aus der Bar

Bei einem Brand in einer Bar in Bangkok sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 14 Minuten
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