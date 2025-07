1/4 Der US-Bundesstaat Kalifornien erlebt den grössten Waldbrand des Jahres. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Grösster Brand in Kalifornien dieses Jahr, 14'000 Hektar Land verwüstet

Gouverneur Newsom verspricht Schutz für alle betroffenen Gemeinden

Marian Nadler Redaktor News

In Kalifornien haben mehr als 300 Einsatzkräfte am Donnerstag den bisher grössten Brand in dem US-Bundesstaat in diesem Jahr bekämpft. Das am Mittwoch im Kreis San Luis Obispo im Zentrum Kaliforniens ausgebrochene sogenannte Madre Fire breitete sich explosionsartig aus und verwüstete binnen weniger als 24 Stunden mehr als 14'000 Hektar Land, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Rund 200 Menschen mussten evakuiert werden, Dutzende Gebäude waren von den Flammen bedroht.

Bilder des staatlichen Warnsystems zeigten dicke schwarze Rauchsäulen über den Hügeln der abgelegenen Region. «Der Staat wird immer da sein, um alle Gemeinden zu schützen – ganz gleich, wo ein Feuer ausbricht», erklärte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (57) auf dem Onlinedienst X und kündigte Verstärkung für den Löscheinsatz an.

Schwieriger Sommer in Kalifornien

Das Madre Fire ist der bisher grösste Brand in dem US-Bundesstaat in diesem Jahr. Ihm waren bereits mehrere andere Brände vorausgegangen. Kalifornien stellt sich mit Blick auf mögliche weitere Feuer auf einen schwierigen Sommer ein. Winter und Frühling in Südkalifornien seien ungewöhnlich trocken gewesen, und die Vegetation sei bereits ausgetrocknet, erklärte Daniel Swain, Klima-Experte an der UCLA.

Im Januar waren bei dem bislang schlimmsten Feuer in der Geschichte von Los Angeles im Grossraum der Millionenmetropole 30 Menschen ums Leben gekommen. Tausende Einwohner wurden in die Flucht aus ihren Häusern und Wohnungen getrieben, mehr als 150 Quadratkilometer Fläche brannten ab, mehr als 10'000 Wohnhäuser und andere Gebäude wurden zerstört.

«Das gewaltige Madre-Feuer hat die verheerenden Waldbrände im Raum Los Angeles im Januar übertroffen», stellte das US-Nachrichtenportal Axios fest. Feuerwehren in ganz Kalifornien forderten die Bevölkerung dazu auf, aufgrund der hohen Waldbrandgefahr am Nationalfeiertag am 4. Juli kein Feuerwerk zu verwenden. «Seit 2024 haben Feuerwerkskörper in ganz Kalifornien Sachschäden in Höhe von über 35 Millionen US-Dollar verursacht und 1230 Brände ausgelöst», hiess es in einer Erklärung.