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Feuer auf griechischer Insel
Leservideo zeigt Waldbrände auf Paros

Ein Leserreporter schickt Videos von Waldbränden auf der griechischen Insel Paros.
Publiziert: 07:57 Uhr
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Aktualisiert: 08:08 Uhr
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