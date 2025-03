Ein Narkosearzt wurde auf Hawaii verhaftet, nachdem er seine Frau an einem Aussichtspunkt brutal attackiert hatte. Der Grund für den Angriff war offenbar ihre Weigerung, ein Selfie zu machen. Die Frau erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen.

Angriff erfolgte am Aussichtspunkt Pali Lookout auf Hawaii-Insel Oahu

Auf Hawaii ist ein Mann (46) wegen versuchten Mordes festgenommen worden. Er soll seine Frau mit einem Stein spitalreif geprügelt haben – wegen einer Lappalie. Arielle K.* (36) soll dem auf Maui wohnhaften Narkosearzt Gerhardt K.* ein gemeinsames Selfie verweigert haben, da rastete er plötzlich aus. Das berichtet «Hawaii News Now».

Das Paar hatte gemeinsam auf der Hawaii-Insel Oahu Ferien gemacht. Am bekannten Aussichtspunkt Pali Lookout soll der Mediziner in Rage geraten sein. Zunächst habe er seine Ehefrau vom Wanderweg gestossen, anschliessend habe er sich einen Felsbrocken geschnappt und damit auf sein Opfer eingeprügelt, so der Bericht.

Anklage wegen versuchten Mordes

Der Angriff erfolgte demnach am Montagvormittag (Ortszeit). Dass Arielle K. das Selfie verweigerte, bestätigten Ermittler dem Portal.

Arielle K. erlitt bei der Attacke üble Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sie befand sich in kritischem Zustand.

Zwei Zeugen sollen den Angriff laut lokalen Medien beobachtet und die Polizei verständigt haben. Der Anästhesist ergriff nach der Tat zu Fuss die Flucht. Am frühen Montagabend, gegen 18.10 Uhr Ortszeit, konnte er allerdings festgenommen werden, wie die örtliche Polizei auf Facebook mitteilte. Bei der Staatsanwaltschaft wurde eine Anklage wegen versuchten Mordes beantragt. Wie die «New York Post» berichtete, wurde Gerhardt K. von seinem Arbeitgeber bis zum Abschluss der Ermittlungen vom Dienst suspendiert.

* Namen bekannt