Fehler bei der Durchsage Deutsche Bahn sorgt für Fail an norddeutschem Bahnhof

Am Bahnhof der Stadt Buchholz in der Nordheide ist es zu einem lustigen Zwischenfall gekommen. Bei SSML, die normalerweise steuert, wie der Computer den Text vorliest, ist es zu einem Fehler gekommen. Die Computersprache sorgte für einige Lacher am Perron.

Publiziert: vor 51 Minuten