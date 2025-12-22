Neue Banksy-Kunst in London aufgetaucht

Kurz vor Weihnachten hat der britische Street-Art-Künstler Banksy wieder für Aufsehen gesorgt. Zwei neue, nahezu identische Graffitis sind in London aufgetaucht. Fans rätseln über die Bedeutung der dargestellten liegenden Kinder.

Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat er erneut seine Spuren in London hinterlassen. Zwei neue, nahezu identischen Graffitis tauchten am Sonntag an Wänden in der Metropole auf. Die Werke zeigen jeweils zwei Kinder mit Mütze, Winterjacke und Gummistiefeln, die nebeneinander liegen und in den Himmel zeigen.

Eines der Werke wurde nahe der Tottenham Court Road im touristischem Zentrum entdeckt, das andere in Bayswater nördlich vom Kensington-Park. Aufnahmen des Werkes in Bayswater postete der Künstler am Montagnachmittag selbst auf Instagram. Zum zweiten Werk hat er sich bisher nicht bekannt, britische Medien gehen jedoch davon aus, dass es ihm ebenso zugeordnet werden könne.

Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, hatte sich über Stunden zunächst nicht zu den Werken bekannt. Britische Medien hatten zuvor gerätselt, ob es sich nicht um das Werk eines Nachahmers handele. Viele Menschen machten Fotos von sich mit den Graffitis im Hintergrund.

Unter dem Instagrambeitrag rätseln die Fans des Künstlers über die Aussage des neuen Werks. So kurz vor Weihnachten scheint vielen die Thematisierung von Kinderobdachlosigkeit oder Kinderarmut nahe. Ein User schreibt: «Diese Kunst ist traurig, aber hoffnungsvoll. Gebete für alle armen Kinder auf der ganzen Welt.»

Banksy sorgt mit seinen Werken immer wieder für Aufsehen

Ein anderer User sieht hier einen Spruch des irischen Schriftstellers Oscar Wilde (1854–1900) dargestellt: «Wir liegen alle in der Gosse, aber einige von uns schauen zu den Sternen.» Mach einer erkennt die kindliche Vorfreude auf Weihnachten – im Ausschauhalten nach dem Weihnachtsmann mit seinem Schlitten am Himmel.

Im September hatte der Künstler mit einem Werk an einem Gebäude des Justizzentrums für politische Debatten gesorgt. Das wenig später von den Behörden wieder entfernte Graffiti zeigte einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten und war kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen propalästinensischen Gruppe entstanden.