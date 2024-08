Banksys neustes Kunstwerk in London zeigt einen Bock, der kurz vor dem Absturz steht. In den Instagram-Kommentaren spekulieren seine Fans über die Bedeutung.

1/5 Am 5. August enthüllte Banksy auf Instagram ein neues Kunstwerk.

Livia Fietz Praktikantin People

Banksy hat am 5. August auf Instagram sein neustes Kunstwerk enthüllt – und bringt damit seine Fangemeinde zum Nachdenken.

Mal wieder ist eine weisse, eher heruntergekommene Hausfassade seine Leinwand. Dieses Mal gehört die Fassade zu einem Gebäude in Kew Gardens, im Westen Londons. Vor allem ein Element scheint Banksys Aufmerksamkeit angezogen zu haben – ein Pfeiler.

Darauf prangt nun ein Steinbock, der scheinbar kurz vor dem Absturz steht. Unter seinen Hufen haben sich schon einige Steinchen gelöst. Ob die daneben montierte Überwachungskamera Teil des Kunstwerks ist, ist unklar – jedoch vermuten es viele.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fans rätseln über die Bedeutung

In den Kommentaren auf Instagram mutmassen Banksys Fans über die Botschaft hinter dem Kunstwerk – und gehen in ganz verschiedene Richtungen. So schreibt einer: «Die Kamera blickt auf die herabfallenden Felsen und nicht auf das, was sie zum Fallen bringt. Der Blick der Kamera gibt nicht das ganze Bild wieder.» Deswegen vermutet der Fan, «dass es sich um eine Anspielung auf die Notwendigkeit handelt, zu verstehen, dass Nachrichten einen Kontext brauchen, bevor man sich eine Meinung bildet.»

Jemand anderes philosophiert: «Nirgendwo kann man sich in Sicherheit bringen, es gibt keine Privatsphäre. Die Augen der Welt auf dich gerichtet, bist du in einen vermeintlich sicheren Raum geklettert, nur um festzustellen, dass du keinen Ausweg hast.»

Die Kunstlehrerin Amber Doffmann (26), die von der britischen Zeitung «The Sun» zitiert wird, nimmt an, dass es etwas mit der Umwelt zu tun habe – «und damit, dass wir sie so ruiniert haben, dass die Tiere nicht mehr wissen, wohin sie gehen sollen.» Laut ihr habe Banksy die Überwachungskamera «in Richtung der Ziege gedreht».

Werbung

Banksy selber hat zwar das Bild gepostet, aber keinen Kommentar dazu abgegeben – somit bleiben seine Absichten bis auf Weiteres unklar.