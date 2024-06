Extremes Wetter in Minnesota Haus stürzt in reissenden Fluss

Videoaufnahmen zeigen, wie das Haus der Familie Barners in den reissenden Blue Earth River stürzt. In Minnesota herrschen seit letzter Woche extreme Wetterverhältnisse. Sintflutartige Regenfälle führen zu Überschwemmungen und verursachen Schäden in mehreren Gemeinden.