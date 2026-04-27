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Wal-Experten positiv: «Timmy sieht viel besser aus!»
Experten sind positiv
«Timmy sieht viel besser aus!»
Mit einer Schute will man Buckelwal Timmy aus der Ostsee retten. Der Hunderte Kilometer lange Transport in die Nordsee soll am Dienstag starten.
Publiziert: 15:31 Uhr
|
Aktualisiert: 15:32 Uhr
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