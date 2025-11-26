Model Stefanie Pieper aus Graz wird seit Sonntagmorgen vermisst. Nach einer Weihnachtsfeier verschwand die Frau spurlos. Ihr Ex-Freund wurde in Slowenien verhaftet, was auf ein mögliches Gewaltverbrechen hindeutet.

Rätsel um vermisstes Model aus Österreich – nur das Handy gefunden

Rätsel um vermisstes Model aus Österreich – nur das Handy gefunden

1/4 Influencerin Stefanie Pieper wird seit Sonntagmorgen vermisst. Foto: Facebook

Darum gehts Grazer Sängerin und Model seit Sonntag vermisst, Polizei sucht intensiv

Ex-Freund in Slowenien verhaftet, Anzeichen für mögliches Gewaltverbrechen

32-jährige Frau zuletzt um 7 Uhr morgens nach Weihnachtsfeier gesehen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Sie verschwand spurlos und niemand weiss, wo sie ist: Sängerin und Model Stefanie Pieper (32) wird seit Sonntagmorgen in Österreich vermisst. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihr – bisher ohne Erfolg.

Zuletzt wurde die Influencerin aus Graz (über 40'000 Follower) gesehen, als sie nach einer Weihnachtsfeier um 7 Uhr morgens aus einem Taxi vor ihrer Wohnung stieg. Anschliessend schrieb sie ihrer Freundin noch eine Nachricht. «Gut angekommen», hiess es in der Message. Es war das letzte Lebenszeichen.

Ex-Freund festgenommen

Mittlerweile verdichten sich laut österreichischen Medien die Anzeichen, dass es zu einem Gewaltverbrechen gekommen sein könnte. Denn: Der Ex-Freund der Vermissten wurde in Slowenien verhaftet. Zudem wurde laut Polizei das Handy der Vermissten in einem Gebüsch gefunden.

Zuvor soll er mit seinem Auto nach Slowenien gefahren sein. Brisant: Seit dem Verschwinden Piepers konnte die Polizei den 31-Jährigen nicht erreichen.

Rätsel um Auto

Schliesslich informierte die slowenische Polizei ihre österreichischen Kollegen, dass sie auf einem Parkplatz eines Casinos nahe der Grenze ein brennendes Auto entdeckt habe – das Fahrzeug des Ex-Freundes.

Eine Auslieferung des Mannes nach Österreich wurde mittlerweile beantragt. Wie die «Kronen Zeitung» berichtet, laufen derzeit Hausdurchsuchungen bei der Familie des 31-Jährigen. Laut der Zeitung könnten noch zwei weitere Männer in das Verschwinden des Models verwickelt sein.

Wo sich Pieper derzeit befindet, ist noch völlig unklar. Weitere Suchaktionen laufen auf Hochtouren. In den sozialen Medien verbreiteten sich Aufrufe von Familie und Freunden der Vermissten in Windeseile.

«Bitte helft mir, meine Tochter zu finden»

Die Mutter der Sängerin ist verzweifelt. Auf Facebook bittet sie um Hilfe. «Meine Tochter wird seit gestern Vormittag vermisst. Jeder zweckdienliche Hinweis wird finanziell entlohnt. Bitte helft mir, meine Tochter zu finden», schreibt die Österreicherin.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am linken Unterarm trägt die 175 cm-grosse Vermisste ein Tattoo mit dem Schriftzug Csilla – dem Namen ihrer Mutter.

* Name bekannt