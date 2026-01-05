DE
Home
Ausland
Donald Trump spricht über ein Eingreifen in Kuba
«Es wird untergehen»
Erwägen Sie ein Eingreifen der USA in Kuba?
Donald Trump denkt, dass das Kuba-Regime von selbst untergehen wird – ein Eingreifen der USA sei daher nicht nötig.
Publiziert: vor 19 Minuten
