Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Vance Boelter (57) wird dringend verdächtigt, am 14. Juni die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman (†55) und ihren Mann getötet zu haben. Vor der Tat soll er Senator John Hoffman (60) und seine Frau schwer verletzt haben.

Boelter ergriff die Flucht, das FBI setzte ein Kopfgeld von 50'000 Dollar auf die Ergreifung des gesuchten Mörders aus.

US-Medienberichten zufolge soll der Amerikaner am späten Sonntag Ortszeit gefasst worden sein. Uniformierte hatten den mutmasslichen Attentäter offenbar auf einem Feld in Minnesota entdeckt und ihn in den Wald verfolgt. Als eine Drohne über ihn hinwegflog, streckte er die Hände in die Luft und ging auf die Beamten in einem Spezialfahrzeug zu.

Massive Suchaktion

Boelter wird verdächtigt, sich als Polizeibeamter getarnt zu haben und sich mit einem Fahrzeug, das einem Polizeikreuzer mit Blinklichtern ähnelte, Zugang zu den Häusern der Opfer verschafft zu haben. Er war bei einer Sicherheitsfirma angestellt, die ihm Zugang zu polizeiähnlichen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen verschaffte, was ihm half, sich als Polizist auszugeben. An der massiven Suchaktion waren mehrere Behörden beteiligt.

Bei den Behörden waren mehr als 400 Hinweise auf den Verbleib von Boelter eingegangen, der als bewaffnet und gefährlich eingestuft wurde.

Auch Boelters Frau geriet ins Visier der Ermittler. Sie wurde vorübergehend festgenommen. In ihrem Auto Pässe, Bargeld, Waffen und Munition gefunden. Berichten zufolge war sie 2010 Praktikantin des damaligen Kongressabgeordneten Tim Walz (61), der heute Gouverneur von Minnesota ist und 2024 als Vize der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (60) kandidierte.