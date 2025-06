Influencerin (†19) stürzt beim Parasailing in den Tod

1/6 Verunglückte am vergangenen Mittwoch beim Parasailing: Influencerin Tijana R. aus Novi Sad. Foto: Social Media

Tijana R.* (19) aus dem serbischen Novi Sad schien ihre Strandferien in Montenegro zu geniessen. Zeugen sagen gegenüber lokalen Medien, die Influencerin sei bei bester Laune gewesen. Jetzt ist die junge Frau tot. Sie verunglückte am vergangenen Mittwoch beim Dreh eines Werbeclips für einen Parasailing-Anbieter.

Das Video hätte R. über dem Meer schwebend im Bikini zeigen sollen. Stattdessen zeichnete die Kamera den erschreckenden Moment auf, in dem die junge Frau in den Tod stürzte.

Zeugen berichten von Hilfeschreien

Berichten zufolge bot ein Touranbieter R. als Gegenleistung für den Werbeclip einen Gratisflug an. In den sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie sich die 19-Jährige beim Parasailing verzweifelt aus ihrer Schwimmweste befreit und ihren Sicherheitsgurt löst. Anschliessend kippt sie kopfüber, rutscht durch die Halterung an ihren Oberschenkeln und stürzt 50 Meter tief ins Meer.

Rettungskräfte konnten R. nur noch tot aus dem Wasser bergen. Zeugen am Strand berichten, die Serbin habe kurz vor ihrem Sturz noch um Hilfe gerufen: «Setzt mich ab! Setzt mich ab!»

Laut der serbischen Zeitung «Republika» erlitt die junge Frau vermutlich eine Panikattacke. Weshalb sie sich losschnallte, ist unklar und wird untersucht.

Das sagt der Touranbieter

Kam es zu einer Fehlfunktion der Ausrüstung? Mirko Krdzic, der Besitzer des Parasailing-Unternehmens, äusserte sich gegenüber dem serbischen «Kurir»: «Wir sind alle schockiert nach dem Unfall ... Ich weiss nicht genau, was passiert ist.» R. habe vor dem Drama fröhlich gewirkt und keine Angst vor dem Fliegen gezeigt. «Sie hatte eine Schulung absolviert.» Die Ausstattung werde nun technisch überprüft, zudem warte man auf die Ergebnisse der Autopsie.

Die Eltern der Verstorbenen sind untröstlich: «Wir werden uns nie damit abfinden können, dass du von uns gegangen bist», schreiben sie in einem Post in den sozialen Medien. «Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben.» An ein Selbstverschulden glauben die Angehörigen nicht. «Ruhe in Frieden, mögen die Engel über dich wachen. Jetzt bist du einer von ihnen.»

* Name bekannt