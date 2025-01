Bluttat in Montenegro – Täter auf der Flucht Amokläufer erschiesst mindestens sechs Menschen – darunter zwei Kinder

Schockierende Tat in Montenegro: Ein Amokläufer tötet am Mittwoch in der Stadt Cetinje sechs Menschen – darunter zwei Kinder. Die Polizei fahndet nach dem mutmasslichen Täter und mahnt zur Vorsicht.