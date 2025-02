Die beiden Russen seien vom Rest der Gruppe getrennt worden, bevor sie tot aufgefunden wurden. Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Zwei russische Taucher sind in einem beliebten Tauchrevier in den Philippinen tot aufgefunden worden – einer von ihnen im Rachen eines Hais. Die beiden Männer gehörten zu einer Gruppe von vier Tauchern, die am Donnerstag nahe der Stadt Batangas auf der philippinischen Hauptinsel Luzon getaucht hatten, wie die Küstenwache der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Durch die starke Strömung seien die beiden vom Rest der Gruppe getrennt worden.

Während es den anderen Tauchern gelang, zum Boot zurückzukehren, wurden Stunden später die zwei Todesopfer von Rettungskräften geborgen, wie der örtliche Leiter der Küstenwache, Airland Lapitan, erklärte.

«Er wurde geborgen, aber sein Arm fehlte»

Der zuerst entdeckte Mann sei bei der Ankunft in einem Krankenhaus für tot erklärt worden. Der andere Taucher wurde demnach im Maul eines Hais entdeckt. «Als die Rettungskräfte ihn fanden, wurde er von einem Hai gezogen», teilte Lapitan mit. «Er wurde schliesslich geborgen, aber sein Arm fehlte». Ob der Taucher bereits tot war, als ihn sich der Hai schnappte, oder ob er durch einen Haiangriff ums Leben kam, war zunächst unklar.

Haiangriffe sind in den Gewässern der Philippinen äusserst selten. Laut einer globalen Datenbank wurde in dem südostasiatischen Inselstaat seit mindestens einem Jahr kein einziger Haiangriff verzeichnet.