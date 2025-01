1/4 Die Delfine hinterliessen deutliche Beissspuren in Eli Andersons Surfbrett. Foto: Instagram @elii.anderson

Auf einen Blick Eli Anderson (20) wurde von Delfinen beim Surfen schwer verletzt

Die Delfine jagten Fische, was zu Elis Verletzungen führte

Eli Anderson (20), ein australischer Zimmermann, erlebte beim Surfen an seinem Stammstrand in Emerald Beach an der Ostküste von New South Wales ein lebensbedrohliches Ereignis. Laut «Daily Mail» wurde er am 29. Dezember von einer Gruppe von etwa 20 Delfinen von seinem Surfbrett geworfen und schwer verletzt. Eli beschreibt das Gefühl, als wäre er von einem Auto angefahren worden. Er wurde bewusstlos und erlitt einen Beckenbruch.

«Sie kamen aus dem Nichts und eine ihrer Flossen schnitt mein Brett», sagte Eli Anderson gegenüber «Daily Mail Australia». «Ich wurde heruntergeworfen und dann bewusstlos, also erinnere ich mich nicht an viel, bis ich am Strand angespült wurde.»

«Es muss ein Fressrausch gewesen sein»

Eli war mit seinem Vater Luke etwa 20 Kilometer nördlich von Coffs Harbour surfen. Beide sind immer wachsam wegen Haien im Wasser, aber Delfine galten nie als Bedrohung. «Ich habe sie von Zeit zu Zeit unter dem Brett schwimmen sehen und wurde von einigen kleineren Haien angegriffen», sagte Eli. «Aber ich hätte nie gedacht, dass Delfine ein Problem sein könnten.»

Laut «Daily Mail» war Luke bereits ans Ufer gepaddelt und konnte seinem Sohn nicht helfen, als er sah, wie dieser von der aggressiven Delfingruppe bewusstlos geschlagen wurde. «Ich hatte ihm gesagt, dass ich nur noch eine letzte Welle erwischen wollte, und er wartete am Strand auf mich», sagte Eli. «Er meint, es waren mindestens 20 von ihnen, und es muss ein Fressrausch gewesen sein.»

«Es ist ihr Reich, nicht meins»

Die Jagdtechnik der Delfine, Fische an den Strand zu treiben, ist äusserst selten, wurde aber in Australien dokumentiert. Dabei schwimmen die Delfine schnell, um Wellen zu erzeugen, die die Fische zur Küste treiben, bevor die Delfine mit hoher Geschwindigkeit auf sie losgehen und die Fische aufsammeln. Eli wurde im Coffs Harbour Health Campus Hospital behandelt, und es wird erwartet, dass seine vollständige Genesung Wochen dauern wird.

Trotz des traumatischen Erlebnisses ist Eli entschlossen, wieder ins Wasser zu gehen. «Es hat lange gedauert, das zu verarbeiten, aber nichts könnte mich vom Surfen abhalten», sagte er. «Es ist ihr Reich, nicht meins. Die Delfine haben gewonnen – und damit bin ich einverstanden.»

Die Gemeinschaft von Emerald Beach ist besonders wachsam, seit vor etwas mehr als drei Jahren Timothy Thompson (31) bei einem Haiangriff ums Leben kam. Sein Arm wurde vermutlich von einem weissen Hai nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der Eli und sein Vater surften, zerfleischt. Trotz der Bemühungen der Ersthelfer und Sanitäter starb Thompson noch am Unfallort.