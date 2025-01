Ein 21-jähriger Schweizer ist mit Kokain im Millionenwert erwischt worden. Bei einer Routinekontrolle in Melbourne fanden Beamte 25 Kilo des weissen Pulvers in seinem Koffer.

Schweizer (21) in Australien mit 25 Kilogramm Kokain im Gepäck erwischt

Schweizer (21) in Australien mit 25 Kilogramm Kokain im Gepäck erwischt

Soll bereits am Samstag vor Gericht erscheinen

Ein 21-jähriger Schweizer ist in Melbourne mit Kokain im Gepäck erwischt worden. Foto: X/@AusFedPeolice

Cédric Hengy Redaktor News

Ein 21-jähriger Schweizer ist in Australien mit Kokain im Gepäck erwischt worden. Er soll versucht haben, sage und schreibe 25 Kilo des weissen Pulvers nach Down Under zu schmuggeln.

Bei einer Routinekontrolle am Freitag fiel der Koffer des Mannes auf, der gerade aus Los Angeles in Melbourne gelandet war. In 20 schwarzen Plastiktüten versteckt, lagerten Pakete voller weisser Substanz.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bereits am Samstag vor Gericht

Sofortige Tests bestätigten den Verdacht – es handelte sich um Kokain. Laut der australischen Bundespolizei (AFP) hätte die beschlagnahmte Menge für unglaubliche 125'000 Strassendeals gereicht. Der Strassenwert wird auf schwindelerregende 8 Millionen australische Dollar geschätzt – umgerechnet etwa 7,3 Millionen Schweizer Franken!

Bereits am Samstag soll der 21-jährige dem Amtsgericht in Melbourne vorgeführt werden. Der Vorwurf: Einfuhr einer beträchtlichen Menge illegaler Substanzen.