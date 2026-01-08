DE
Er wollte Renee G. helfen
Hier wird der Arzt weggewiesen

Ein ICE-Agent erschoss in Minneapolis die dreifache Mutter Renee G. bei einer Demonstration. Ein Arzt war vor Ort und wollte helfen. Er durfte aber nicht.
