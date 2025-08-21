Szenen wie im Horror-Film: Ein französischer Video-Streamer stirbt während einer Liveübertragung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, derweil beteuern die Schläger ihre Unschuld.

1/5 Raphaël Graven inszenierte sich in den sozialen Medien. Foto: Instagram

Darum gehts Französischer Streamer während Live-Übertragung gequält und gestorben

Staatsanwaltschaft ermittelt, Digitalministerin bezeichnet Fall als absoluten Horror

Streamer hatte zehntausende Abonnenten auf der Plattform Kick Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ein Video-Streamer aus Frankreich wurde vor laufender Kamera mehr als zwölf Tage lang gefoltert – bis er plötzlich aufhörte zu atmen. Raphaël Graven (†46) wollte durch die brutale Liveübertragung im Internet 50'000 Euro (46'000 Franken) verdienen. Nachdem er von zwei Männern heftige Prügel kassierte, bemerkten Zuschauer, wie der Mann im Schlaf einen Erstickungsanfall erlitt und sich danach nicht mehr rührte. Das berichtet die französische Enthüllungsplattform Mediapart.

Die Staatsanwaltschaft in Nizza hat Ermittlungen zur Todesursache von Raphaël Graven eingeleitet und eine Obduktion angeordnet. Gegen die beiden Täter wird ermittelt, schreiben französische Medien übereinstimmend.

Sein Account wurde gelöscht

Der Mann trat in Internet-Videos unter dem Pseudonym «Jean Pormanove» alias «JP» auf. In weiteren Videos liess er sich auf verschiedene Art und Weise Schmerzen zufügen. In einigen Filmen ist zu sehen, wie er sich ohne Schutzausrüstung mit Farbkugeln beschiessen oder schlagen liess. Die Filme wurden auf mehreren Plattformen veröffentlicht, hauptsächlich jedoch auf der australischen Plattform Kick. «JP» hatte dort Zehntausende Abonnenten. Mittlerweile wurde sein Account gelöscht.

Frankreichs Digitalministerin Clara Chappaz bezeichnete den Fall des verstorbenen Streamers am Dienstag im Onlinedienst X als «absoluten Horror». Sie habe die Aufsichtsbehörden eingeschaltet und Kick um eine Stellungnahme gebeten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Staatsanwaltschaft ermittelt zum zweiten Mal

Kick erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, das Unternehmen sei «tief bestürzt» über den Tod des Streamers. Die Umstände würden untersucht. Das Unternehmen setze sich entschieden für den Schutz der Streamer ein. Die australische Plattform ist für ihre relativ schwache Moderation von Inhalten bekannt. Streamer erhalten dort einen deutlich höheren Anteil der Einnahmen als bei Konkurrenzplattformen.

Die Videos von «JP» und seinen Mitstreitern waren einem breiteren Publikum durch einen Artikel in der französischen Enthüllungsplattform Mediapart bekanntgeworden. Nach dem Bericht hatte die Polizei im Januar Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen «vorsätzlicher Gewalt gegen schutzbedürftige Personen». Sowohl die Verdächtigen als auch das mutmassliche Opfer hätten bestritten, dass Straftaten begangen worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft damals mit, ohne die Namen von «JP» und seinen Streaming-Partnern zu nennen.

Gab es ein Drehbuch?

Ein Anwalt, der einen der beiden Schläger vertritt, sagte in einem Gespräch mit dem französischen Sender BFMTV, dass sein Mandant «am Boden zerstört» über den Tod «seines Freundes» sei. Der angebliche Missbrauch des Streamers sei «nach einem Drehbuch inszeniert» worden. Auch die Foltervorwürfe seien falsch, die Gewalttaten seien einvernehmlich erfolgt.