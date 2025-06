Bei einem schweren Unfall im französischen Cher kamen am Sonntag zwei Schweizer ums Leben. Ein 87-jähriger Wohnmobil-Fahrer fuhr in eine Gruppe von vier Velofahrern.

Zwei Schweizer sterben bei schwerem Unfall in Frankreich

Wohnmobil fährt in Velofahrer

Am Sonntagmorgen kam es in Bellevile-sur-Loire in Frankreich zu einem schweren Unfall, der für zwei Personen tödlich ausging. Wie «La République du Centre» schreibt, wurden kurz nach zehn Uhr vier Schweizer Radfahrer von einem Wohnmobil erfasst. Zwei von ihnen kamen dabei ums Leben. Wie die Zeitung schreibt, war ein 69-jähriger Velofahrer bereits tot, als die Rettungskräfte eintrafen.

Ein zweiter, 67 Jahre alt, verstarb bei dem Transport ins Spital. Ein dritter Velofahrer wurde schwer verletzt per Helikopter ins Spital nach Tours geflogen. Der vierte kam mit leichteren Blessuren davon und wurde in Cosne-Cours-sur-Loire behandelt.

Die vier Schweizer waren von Loiret in Richtung Sancerre unterwegs, als das Wohnmobil sie erfasste. Am Steuer sass ein 87-jähriger Mann, der unverletzt blieb. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Wie «Le Matin» am Montagnachmittag schreibt, soll der Fahrer des Wohnmobils Alkohol und Drogen konsumiert haben.

Der Mann wurde festgenommen und es wurde ein Verfahren wegen Totschlags und fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.