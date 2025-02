Beim schockierenden Amoklauf in Schweden hat ein junger Mann aus Syrien sein Leben verloren. Salim I. floh 2014 vor dem Bürgerkrieg und baute sich in Schweden ein neues Leben auf. Er wollte im Sommer heiraten.

Salim I. wurde vom Amokläufer in Örebro kaltblütig erschossen.

Auf einen Blick Salim I. (†28) starb durch Schüsse in Örebro

Familie floh 2014 vor syrischem Bürgerkrieg nach Schweden für Neuanfang

Der Hass von Rickard A.* (†35) zerstörte ihre Träume!

Kurz vor seinem Tod meldete sich Salim I.* (†28) ein letztes Mal bei seiner Verlobten Kareen A.*. Am Telefon sagte er ihr, dass er sie liebe. Schwer verletzt bat er die Liebe seines Lebens, sich um seine Mutter zu kümmern. Dann brach das Gespräch ab.

Trauerfeier statt Hochzeit

Den verzweifelten Rückruf seiner Verlobten wird er nie entgegennehmen.Die Schusswunden, die der Killer von Örebro dem angehenden Krankenpfleger zugefügt hat, waren zu schwer. Salim I. ist tot.

Das Paar wollte im Sommer heiraten. Stattdessen gab es nun eine Trauerfeier.

Salim flüchtete vor Syrien-Krieg

«Wir haben unser ganzes Leben zusammen verbracht. Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen studiert, wir sind zusammen in die Kirche gegangen. Mein ganzes Leben habe ich mit ihm verbracht, wie soll ich ohne ihn leben?», fragt sich Salims Schwester Hanan E.* in einem Beitrag des schwedischen TV-Senders TV4. Während des Gesprächs kommen ihr und Salims Verlobter immer wieder die Tränen. Sie können es nicht fassen, dass ihr geliebter Salim nicht mehr da ist. «Wir schauen immer wieder aus dem Fenster und denken, dass er vielleicht zurückkommt und an die Tür klopft, und dass wir sie öffnen müssen», ergänzt sie.

Die Familie war 2014 vor dem Bürgerkrieg in Syrien nach Schweden geflohen. Dort wollten sie sich ein neues Leben aufbauen.

Pfarrer: «Jetzt sind all diese Träume weg»

Salim und Kareen gingen regelmässig in die Kirche. Der syrisch-orthodoxe Pfarrer Jacob Kasselia ist entsetzt. «Er hatte all diese Träume in seinem Herzen. Jetzt sind all diese Träume weg. Das Licht ist erloschen», sagt er in dem TV-Beitrag.

Jetzt ist da nur noch Leere. «Wir schlafen nicht, wir essen nicht, wir trinken nicht. Nichts, wir sitzen einfach da und schauen hinaus», so Hanan E.

Die genauen Hintergründe für die Tat, bei der 11 Menschen starben, sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen sind noch im Gang.

* Namen bekannt