Emotionale Videobotschaft Mit diesen Worten wendet sich Noa Argamani an die Öffentlichkeit

Acht Monate lang verbrachte Noa Argamani in Gefangenschaft der Hamas. Anfang Juni wurde die 26-Jährige schliesslich von den israelischen Streitkräften befreit. Nun hat sie sich erstmals in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt.