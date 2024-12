1/4 Elon Musk gilt mit 263 Milliarden US-Dollar Vermögen als der reichste Mensch der Welt. Foto: imago/MediaPunch

Auf einen Blick Elon Musk gibt Einblick in sein Leben als reichster Mensch der Welt

Musk bevorzugt Arbeit und Familie statt Luxus und Yachten

Für seine SpaceX-Raumschiffe benutzt der Science-Fiction-Fan eigentümliche Namen

Daniel Macher Redaktor News

Hast du dich auch schon mal gefragt, wie es wohl sein mag, der reichste Mensch der Welt zu sein? Wie ist es, morgens milliardenschwer aufzuwachen? Freut man sich jeden Tag aufs Neue über sein Glück? Oder leidet man auch unter der Bürde, der Verantwortung gegenüber den weniger Glücklichen? Gibt man sich nur noch mit Mega-Yachten, Privatjets und Luxusuhren zufrieden? Oder freut man sich auch noch über die kleinen Dinge des Lebens?

Jemand, der das weiss, ist Elon Musk (53). Er gilt mit 263 Milliarden US-Dollar Vermögen – umgerechnet circa 233 Milliarden Franken – als der reichste Mensch der Welt. Der Unternehmer ist Gründer und CEO des Elektroautoherstellers Tesla und des Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmens SpaceX.

«Das ist langweilig»

Bei einem Event in den USA wurde Musk nun gefragt, wie es sich anfühlt, der reichste Mensch der Welt zu sein, wie die Tech-Begeisterte Gail Alfar auf X berichtet.

Die Antwort von Musk auf die Frage: «Es ist irgendwie seltsam, denn ich bin immer noch ein Technologe, der viel arbeitet. Und in meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden und Familie und spiele Videospiele. Diablo oder andere Videospiele.» Klassischen Luxus, wie Yachten oder zahlreiche Villen, überall verteilt auf der Welt, habe er nicht. Das mache ihn nicht glücklich im Leben. «Wenn ich am Strand sitzen müsste, würde ich sagen: Das ist langweilig ... was soll ich jetzt tun?»

Ein Zuschauer auf der Veranstaltung gab sich mit der falschen Bescheidenheit dann doch nicht zufrieden und erwähnte Musks SpaceX-Boote. Der Tech-Milliardär musste daraufhin lachen und musste zugeben: «Oh!! Du hast recht, ich habe ein Boot. SpaceX hat Schiffe, auf denen die Raketen landen. Ich schätze, technisch gesehen besitze ich ein Boot ... also lasse ich mich korrigieren, danke!»

Nicht nur viel Geld, sondern auch viel Macht

Wer Musk schon mal auf Events gesehen hat, weiss, dass er sich oft nicht so benimmt, wie man es vom reichsten Mann der Welt erwarten würde. Oft wirkt er schrullig, unbeholfen, geradezu seltsam. Dementsprechend kurios sind auch die Namen der Space-Ships, wie «Of Course I Still Love You» und «A Shortfall of Gravitas». Diese Namen sind von Iain M. Banks' «Culture»-Reihe inspiriert und spiegeln Musks Vorliebe für Science-Fiction wider.

Bald hat Musk übrigens nicht nur viel Geld, sondern bald auch viel Macht. Er soll unter der Regierung von Donald Trump (78) Geld sparen und die Kosten drücken. Dafür wird extra eine Abteilung geschaffen. Musk will die sieben Billionen Dollar umfassenden Regierungsausgaben um zwei Billionen Dollar senken.