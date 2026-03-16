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Ausland
Opfer Eleonora über Brandkatastrophe von Crans-Montana
Eleonora überlebte in Crans-Montana
«War in diesem Moment überzeugt, dass ich sterben würde»
Die 29-jährige Eleonora aus Cattolica bei Rimini hat die Brandkatastrophe in Crans-Montana überlebt. Sie erlitt an mehreren Stellen Verbrennungen.
Publiziert: 15:19 Uhr
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