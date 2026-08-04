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Ein Kreisverkehr ohne Ziel
Dieses Wohnprojekt sorgt für rote Köpfe

In Teynham in England bleibt ein grosses Wohnbauprojekt auf halber Strecke stehen. Zurück bleibt ein Kreisverkehr ohne Ziel und frustrierte Anwohner.
Publiziert: vor 17 Minuten
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