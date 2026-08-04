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England: Dieser Kreisverkehr führt ins Nirgendwo
Ein Kreisverkehr ohne Ziel
Dieses Wohnprojekt sorgt für rote Köpfe
In Teynham in England bleibt ein grosses Wohnbauprojekt auf halber Strecke stehen. Zurück bleibt ein Kreisverkehr ohne Ziel und frustrierte Anwohner.
Publiziert: vor 17 Minuten
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