Rudy Giuliani hat ernste gesundheitliche Probleme. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister liegt in Florida in «kritischem, aber stabilem Zustand» im Spital. US-Präsident Trump nutzt diesen Umstand, um die Demokraten zu kritisieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rudy Giuliani (81) liegt in Florida im Spital, Zustand kritisch, aber stabil

Donald Trump nennt ihn «besten Bürgermeister» und kritisiert Demokraten scharf

Giuliani wurde 2023 zu Schadensersatz verurteilt, 2024 wurde ihm die Anwaltslizenz entzogen

Marian Nadler Redaktor News

Dem ehemaligen Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani (81), geht es gar nicht gut. Er befindet sich aktuell im Spital, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher Giulianis berichten. Der Republikaner befinde sich in «kritischem, aber stabilem Zustand» in einer Klinik im US-Bundesstaat Florida.

Dass Sorge um seinen Gesundheitszustand besteht, bestätigte auch US-Präsident Donald Trump (79) in einem Post auf Truth Social, in dem er Giuliani als «echten Krieger und besten Bürgermeister in der Geschichte von New York City» bezeichnete. Trump nutzte den prekären Gesundheitszustand seines Verbündeten politisch aus und kritisierte, dass Giuliani von der radikalen Linken und «allen Demokraten» schlecht behandelt worden sei.

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Warum Giuliani in die Klinik eingeliefert wurde, ist unklar. Auch offen ist, wie lange sich der Politiker schon in Behandlung befindet.

Der tiefe Fall von Rudy Giuliani

Giuliani regierte von 1994 bis Ende 2001 die Stadt New York und verdiente sich in dieser Zeit den Spitznamen «Bürgermeister Amerikas». Später wurde er zu einem glühenden Unterstützer des heutigen US-Präsidenten Trump.

Zeitweise war Giuliani auch Trumps persönlicher Anwalt und gehörte laut «Spiegel» zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl 2020 unbewiesene Behauptungen über einen angeblichen Wahlbetrug verbreiteten. 2023 wurde er wegen Falschbehauptungen im Kontext der genannten Wahl dazu verurteilt, hohen Schadensersatz leisten zu müssen, woraufhin er Insolvenz anmeldete. 2024 entzog der US-Bundesstaat ihm zudem die Anwaltslizenz.