In der Nacht auf Sonntag ist ein Ehepaar bei einem heftigen Unfall auf der deutschen Autobahn A7 ums Leben gekommen. Eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern wurde schwer verletzt.

Aus diesem Audi wurde eine schwer verletzte Familie befreit.

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag ist es auf der deutschen Autobahn A7 zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein Mann (†58) war mit seiner 52 Jahre alten Ehefrau in einem Volkswagen in Richtung Süden unterwegs gewesen, als er plötzlich auf Höhe Niederaula die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Das Auto kollidierte rechts mit der Schutzplanke. Der Mann hielt den Wagen daraufhin auf dem Seitenstreifen an, und das Paar stieg aus.

Kurz darauf fuhr ein Audi-Fahrer (34) die A7 entlang. Auch er kam von der Fahrbahn ab und erfasste den VW und das davor stehende Ehepaar.

Feuerwehr muss Familie aus Auto befreien

Der 58-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Frau wurde in die Böschung geschleudert und schwer verletzt. Sie verstarb später im Spital.

An Bord des Audis waren neben dem 34-Jährigen auch seine Frau (ebenfalls 34) und die gemeinsamen Kinder (1 und 4 Jahre alt). Die Familie wurde in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien. Sie wurden anschliessend ins Spital eingeliefert.

Die A7 musste im Bereich der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden auf umgerechnet etwa 75'000 Franken.