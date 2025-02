Ein Schweizer ist erstmals im Ukrainekrieg gefallen. Das EDA bestätigt den Tod und steht mit den Angehörigen in Kontakt. Die genauen Umstände bleiben unklar.

Schweizer Flagge an Gedenkstätte in Kiew zwischen ukrainischen Fahnen gesichtet

Anfang Jahr informierte ukrainische Armee Schweizer Botschaft über den Todesfall

Daniel Macher Redaktor News

Laut einem Bericht der SRF-Rundschau ist erstmals ein Schweizer Staatsbürger im Ukraine-Krieg gefallen. Eine Schweizer Flagge wurde kürzlich an einer Gedenkstätte in Kiew inmitten ukrainischer Fahnen gesichtet. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte gegenüber der Rundschau: «Die Schweizer Botschaft in Kiew wurde Anfang Jahr von der ukrainischen Armee informiert, dass offenbar ein Schweizer bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen ist.»

Das EDA stehe in Kontakt mit den Angehörigen. Details zu Todesumständen, Einsatzort und Einheit des Verstorbenen sind nicht bekannt. Die ukrainische Armee gibt dazu keine Informationen preis. Der schweizerischen Militärjustiz ist der Fall bisher nicht gemeldet worden.