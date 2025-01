Der gebürtige Zürcher Jona Neidhart ist seit einer Woche zurück im Kriegsland. Seinem Ziel, in eine ukrainische Elite-Einheit aufgenommen zu werden, ist er einen grossen Schritt näher gekommen.

Ukrainische Elite-Einheit will Schweizer Söldner aufnehmen

Der Schweizer Ukraine-Söldner Jona Neidhart posiert in Lwiw neben einem Werbeplakat der berüchtigten Dritten Sturmbrigade. Foto: Jona Neidhart

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Seit einer Woche ist der Schweizer Ukraine-Söldner Jona Neidhart (37) wieder im Kriegsland. Sein Ziel: mit einer ukrainischen Elite-Einheit so rasch wie möglich zurück an die Front. «Dem Ziel bin ich schon einen grossen Schritt näher», erzählt Neidhart am Freitag gegenüber Blick.